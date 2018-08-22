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Евро пробил психологическую отметку
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Евро превысил 78 рублей 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Курс евро впервые с 13 августа превысил 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро вырос на 18 копеек, составив 78,03 рубля.
Курс доллар повысился на 16 копеек — до 67,44 рубля.
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Доллар и евро растут на открытии торгов Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро Доллар и евро растут на открытии торгов
Комментарии  Ещё 4 источника 
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