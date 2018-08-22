Евро пробил психологическую отметку

Евро превысил 78 рублей

Курс евро впервые с 13 августа превысил 78 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро вырос на 18 копеек, составив 78,03 рубля.

Курс доллар повысился на 16 копеек — до 67,44 рубля.