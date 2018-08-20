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На биржах Индии неделя началась с рекордов
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На биржах Индии неделя началась с рекордов 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». В понедельник, 20 августа, ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали положительную динамику вслед за азиатскими биржами. При этом в числе фаворитов сессии оказались акции финансовых компаний, также заметно отличились бумаги гиганта строительного сектора Larsen & Toubro на фоне новостей о возможном обратном выкупе акций.
Надежды игроков на прогресс в переговорах между США и Китаем на тему торгового вопроса, а также укрепление китайской валюты после просадки до рискованных минимумов тоже поддерживали аппетит к риску на индийских биржах. Что касается снижения градуса напряженности между «Поднебесной» и США, то уже в этом месяце стороны планируют провести переговоры для разрешения ряда спорных вопросов.
По итогам сессии индекс Nifty 50 окреп на 0,71% до рекордной отметки в 11551,75 пункта, тем временем, BSE Sensex увеличился на 0,87% и закрылся на историческом максимуме в 38278,75 пункта.
К 13:29 МСК валютная пара USD/INR демонстрирует повышение на 0,07% и торгуется на отметке в 69,845, а пара EUR/INR опускается на 0,76% до 79,5740. Доходность десятилетних государственных облигаций Индии уменьшается и находится на отметке 7,841%.
Как уже говорилось выше, одним из фаворитов торговой сессии стала строительная компания Larsen & Toubro, рыночная капитализация которой увеличилась на 6,7% после того, как она завила, что совет директоров рассмотрит предложение об обратном выкупе акций уже на этой неделе.
При этом бумаги «тяжеловесов» в составе региональных индексов Reliance Industries и HDFC Bank также сделали значимый вклад в общую динамику, подорожав по итогам торгов на 2,6% и 0,5% соответственно.
Тем временем, производитель ПО Infosys добавил в свой актив 0,4% после того, как в начале сессии отступал на новостях о том, что финансовый директор в субботу, 18 августа, объявил об уход со своего поста.
Анна Калмыкова, аналитик ГК «ФИНАМ»
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