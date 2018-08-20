Рубль продолжает оставаться под давлением из-за распродажи ОФЗ

В понедельник к обеду на валютном рынке Московской биржи доллар США демонстрирует околонулевую динамику, торгуясь у отметки 67 руб. На рынок воздействует большое количество противоречивых факторов. После локальной стабилизации в любой момент может вернуться повышенная волатильность.

В ОФЗ уже 14 торговую сессию подряд идут активные распродажи в ожидании реализации 22 августа ранее анонсированных санкций со стороны США и обсуждения санкций Сената США (в т.ч. против российского госдолга). При этом рынок суверенных еврооблигаций относительно спокоен. Таким образом, покупателей рублёвого госдолга явно беспокоит не столько запрет на покупку новых выпусков сам по себе, сколько сопутствующая волатильность на валютном рынке после введения санкций.

Сложной остаётся ситуация в Турции. В пятницу Moody’s и Fitch одновременно снизили суверенные рейтинги страны, но поток негатива был купирован сообщением о предоставление ЦБ Катара ликвидности на $15 млрд Относительно объема ЗВР сумма не выглядит великой — около 12%. Если турецкий ЦБ так и не сможет хотя бы частично восстановить независимость от политических властей и продолжит уклоняться от повышения основной ставки, то риски в экономике продолжат нарастать, после чего на горизонте 1-2 недель могут стать драйвером ослабления рубля через рост CDS.

Явную поддержку рублю оказывает то, что вот уже шестой день подряд ЦБ РФ отказывается от проведения «рублёвых» интервенций в интересах Минфина . Отложенный объём покупок составляет 108,2 млрд руб.

На текущий момент в рамках базового сценария прогнозируем курс доллара на Московской бирже к концу года вблизи отметки 61,8 руб. В него заложено предположение, что пакет санкций Сената США будет отклонен или существенно ослаблен из-за угроз американской экономике и стабильности глобальных рынков, бюджетное правило Минфина останется без изменений, ситуация в Турции не выйдет из-под контроля властей.

Также рассматриваем и негативный сценарий с относительно небольшой вероятностью реализации. В его рамках к концу года доллар будет стоит 70,4 руб. В этот прогноз заложены масштабный кризис в Турции, замедление экономики КНР, существенное снижение цен на нефть, принятие санкций Сената США в полной мере и отмена интервенций Минфина.