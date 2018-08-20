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После введения единых цен водка не подорожает, заверил Рябухин
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После введения единых цен водка не подорожает, заверил Рябухин 

Парламентская газета 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Установление минимальной розничной цены на водку любой крепости в России никак не отразится на потребителях. Об этом в комментарии «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Приказ Минфина о введении единых цен на водку на уровне 205 рублей за поллитра вступил в силу 20 августа. В соответствии с документом минимальная стоимость 0,5 литра алкогольного напитка крепостью от 37 до 38 градусов вырастет на девять рублей, крепостью от 38 до 39 — на четыре рубля. Цена более крепкой водки не изменится. Установление унифицированной стоимости связано с необходимостью устранения «возможных разночтений», говорится в приказе.
В комментарии «Парламентской газете» Рябухин напомнил, что по ГОСТу водкой считается алкогольный напиток крепостью от 37 до 56 градусов. По словам сенатора, некоторые производители этим пользовались, сознательно занижая крепость своей продукции и демпингуя на рынке. При этом, как правило, на бутылках крепость не указывалась, отметил парламентарий.
«На самом деле в розничной продаже водки крепостью 38 градусов практически нет. Такую продукцию люди просто брать не будут», — констатировал Сергей Рябухин.
Он подчеркнул, что приказ Минфина, вводящий унифицированный подход к цене водки любой градусности, — мера правильная, которая позволит избежать обмана со стороны недобросовестных игроков на рынке. Для тех производителей, которые продолжат занижать регулируемые государством цены, предусмотрена ответственность в виде штрафа — для физлиц в размере пяти тысяч рублей, а для юрлиц — 100 тысяч рублей.
Что же касается потребителей, то, по мнению сенатора, нововведения Минфина никак не отразятся на цене водки, находящейся в продаже. «Розничная цена сорокаградусной водки как была 205 рублей за поллитра, так и осталась», — пояснил сенатор. «Подорожать может только водка, которая поставлялась изготовителем как 38-градусная. Но объёмы такой продукции крайне малы, около 1,5 процента от всей поступающей в продажу водки», — добавил он.
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