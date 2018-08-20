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Страховщики сократили выплаты
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Страховщики сократили выплаты 

News.ru 22 часа назад
Фото: Карельские вести
Объём выплат в I квартале 2018 года по страховым случаям уменьшился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 11,7% до 109,1 млрд рублей. Такое сокращение в целом по рынку произошло преимущественно из-за снижения выплат по ОСАГО — в этом сегменте размер компенсации упал более чем на треть (38,1%), говорится в материалах ЦБ.
Так, средняя выплата по «автогражданке» сократилась за год практически на величину прожиточного минимума в России (сейчас он составляет 9786 рублей) — на 9200 и к концу марта 2018 года опустилась до 61,1 тысячи рублей.
В то же время, если не брать в расчет сегмент ОСАГО, то выплаты застрахованным гражданам и компаниям подросли на 7,8%.
На этом фоне существенно увеличился размер собранных премий страховых компаний, отмечают в ЦБ — темп прироста страховых взносов ускорился за указанный период почти в четыре раза, до 19,3%. Таким образом, страховщики собрали с населения и юрлиц 377,4 млрд рублей премий.
Сокращение выплат и высокие темпы прироста взносов привели к снижению убыточности страховщиков, констатировали в Центробанке. За счёт этого прибыль страховых увеличилась более чем в два раза (111,4% за год) и достигла на конец I квартала 52,9 млрд рублей.
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