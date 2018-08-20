Темп прироста страховых премий ускорился в I квартале почти в четыре раза

Темп прироста страховых премий ускорился I квартале 2018 года почти в четыре раза и достиг 19,3%, сообщил ЦБ в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам I квартала 2018 года».

«Темп прироста страховых премий ускорился почти в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и достиг 19,3% в I квартале 2018 года», — говорится в обзоре.

ЦБ отметил, что сегмент страхования жизни составил 53% от совокупного прироста премий, страхования прочего имущества юридических лиц — 14%, страхование от несчастных случаев и болезней — 11,6%, а ДМС — 6,5%. Автострахование оказывает давление на объем страховых премий, говорится в обзоре.

По данным ЦБ, за счет заметного снижения выплат по ОСАГО совокупные выплаты в I квартале 2018 года сократились на 11,7%. Снижение выплат на фоне быстрого роста взносов способствовало росту прибыли страховых компаний на 111,4% за год, сообщил регулятор.