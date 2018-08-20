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Биткоин не оправдал надежд «быков», диапазон сжимается. Куда пойдет цена?
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Биткоин не оправдал надежд «быков», диапазон сжимается. Куда пойдет цена? 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
В пятницу, 17 августа, торги по биткоину завершились ростом. На торгах в Азии и Европе пара торговалась в диапазоне $6305-6462. Перед закрытием торгов в США цена взлетела на 3,2%. Полагаю, что за ростом никаких новостей не стояло, поскольку в понедельник продавцы отыграли понесенные потери.
График
На момент написания обзора один биткоин стоит $6417. Торговый диапазон сужается, а значит сегодня или завтра стоит ожидать его расширения до новых границ. Чтобы продавцам перехватить инициативу в свои руки нужно закрепиться ниже $6360 за биткоин. Покупателям же нужно как можно быстрее пробить отметку $6650, иначе для них все закончится ослаблением биткоина до $6150 (нижняя горница канала А-А).
График
Цена консолидируется между МА линиями U1 — D1 (отклонение от LB на 3%), крутясь вокруг балансовой линии Lb (sma 55). МА линии — это динамические уровни поддержки. Я их строю для валютных пар с 2004 года.
Когда цена находится выше балансовой линии Lb, она для покупателей выступает хорошей поддержкой, ниже — сопротивлением для них и поддержкой для продавцов.
Горизонтальные уровни — это уровни Ганна. Они строятся от минимумов и максимумов с шагом 22,5 градуса. Когда цена достигает 45 градуса, для расчета берутся новые цены с максимума и минимума.
Уровни рассчитаются от минимума $5860. Текущих уровней недостаточно для того, чтобы для биткоина выделить важные градусы. Для пары евро/доллар зона 112-135 градусов является разворотной. Биткоин подорожал к доллару с $5860 на 90 градусов и сейчас цена консолидируется в 45-ти градусном диапазоне $6216-$6606.
Не забываем про июльские прострелы вверх. Цена стремительно росла в течение 3-5 минут, затем рынок консолидировался в течение 25-45 часов с полным перекрытием роста. В итоге цена все равно упала, принеся «быкам» полное разочарование и боль.
Прайм: последние новости
Курс рубля замедлил снижение к доллару и пытается расти против евро Курс доллара в начале торгов вырос на 22 коп, евро прибавил 4 коп Биржи Европы растут в ожидании американо-китайской встречи по торговле
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