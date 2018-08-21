Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,17%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов S&P BSE Power, S&P BSE Healthcare и S&P BSE IT.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 поднялся на 0,17%, достигнув исторического максимума, индекс BSE Sensex 30 вырос на 0,02%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции United Phosphorus (NS:UPLL), которые подорожали на 27,30 п. (4,41%), закрывшись на отметке в 646,20. Котировки Tech Mahindra Ltd (NS:TEML) выросли на 21,45 п. (3,12%), завершив торги на уровне 709,40. Бумаги Coal India Ltd (NS:COAL) выросли в цене на 7,15 п. (2,52%), закрывшись на отметке 291,40.

Лидерами падения стали акции Tata Steel Ltd (NS:TISC), цена которых упала на 17,25 п. (2,88%), завершив сессию на отметке 582,15. Акции Bharat Petroleum (NS:BPCL) поднялись на 7,20 п. (1,92%), закрывшись на уровне 368,75, а Hindustan Unilever (NS:HLL) снизились в цене на 24,50 п. (1,38%) и завершили торги на отметке 1.752,50.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Coal India Ltd (BO:COAL), которые подорожали на 2,59% до отметки 291,55, Axis Bank (BO:AXBK), которые набрали 1,92%, закрывшись на уровне 636,20, а также акции NTPC Ltd (BO:NTPC), которые повысились на 1,70%, завершив сессию на отметке 161,20.

Лидерами падения стали акции Tata Steel Ltd (BO:TISC), которые снизились в цене на 2,86%, закрывшись на отметке 582,25. Акции компании Hindustan Unilever (BO:HLL) потеряли 1,30% и завершили сессию на уровне 1.752,40. Котировки Vedanta Ltd (BO:VDAN) снизились в цене на 1,17% до отметки 219,20.

На фондовой бирже Индии количество подешевевших бумаг (832) превысило количество закрывшихся в плюсе (792), а котировки 47 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1353 компаний подешевели, 1281 выросли, a 160 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Axis Bank (BO:AXBK) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 1,92%, 12,00 п., и завершили торги на отметке 636,20.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 1,00% до отметки 12.9025.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,51%, или 6,10, достигнув отметки $1.200,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,17%, или 0,11, до $65,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,36%, или 0,26, до отметки $72,47 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,06% до 69,805, а котировки EUR/INR повысились на 0,38%, достигнув отметки 80,4785.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 95,41.