Рынок акций Индии закрылся ростом, Nifty 50 прибавил 0,71%

Investing.com — Фондовый рынок Индии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов S&P BSE Capital Goods, S&P BSE Metals и S&P BSE Oil&Gas.

На момент закрытия на фондовой бирже Индии Nifty 50 вырос на 0,71%, достигнув исторического максимума, индекс BSE Sensex 30 вырос на 0,87%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nifty 50 по итогам сегодняшних торгов были акции Larsen&Toubro Ltd (NS:LART), которые подорожали на 82,90 п. (6,68%), закрывшись на отметке в 1.323,70. Котировки Tata Motors Ltd (NS:TAMO) выросли на 12,30 п. (4,76%), завершив торги на уровне 270,10. Бумаги Oil&Natural Gas Corporation (NS:ONGC) выросли в цене на 5,95 п. (3,65%), закрывшись на отметке 168,70.

Лидерами падения стали акции Infosys (NS:INFY), цена которых упала на 42,15 п. (2,95%), завершив сессию на отметке 1.384,25. Акции GAIL Ltd (NS:GAIL) поднялись на 9,15 п. (2,36%), закрывшись на уровне 379,05, а Titan Company Ltd (NS:TITN) снизились в цене на 18,55 п. (1,97%) и завершили торги на отметке 921,70.

В лидерах роста среди компонентов индекса BSE Sensex 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Larsen&Toubro Ltd (BO:LART), которые подорожали на 6,74% до отметки 1.323,95, Tata Motors Ltd DVR (BO:TAMdv), которые набрали 5,74%, закрывшись на уровне 143,80, а также акции Tata Motors Ltd (BO:TAMO), которые повысились на 4,74%, завершив сессию на отметке 269,55.

Лидерами падения стали акции Infosys (BO:INFY), которые снизились в цене на 3,22%, закрывшись на отметке 1.385,20. Акции компании Maruti Suzuki India (BO:MRTI) потеряли 0,79% и завершили сессию на уровне 9.075,90. Котировки ICICI Bank Ltd (BO:ICBK) снизились в цене на 0,50% до отметки 338,35.

На фондовой бирже Индии количество подорожавших бумаг (883) превысило количество закрывшихся в минусе (734), а котировки 50 акций практически не изменились. На Бомбейской фондовой бирже бумаги 1417 компаний подорожали, 1249 снизились, a 174 остались на уровне предыдущего закрытия.

Индекс волатильности India VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nifty 50, упал на 0,97% до отметки 13.0325.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,81%, или 9,60, достигнув отметки $1.193,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,28%, или 0,18, до $65,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,19%, или 0,14, до отметки $71,97 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/INR выросла на 0,03% до 69,815, а котировки EUR/INR упали на 0,73%, достигнув отметки 79,6035.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,23% до 96,22.