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Farfetch впервые публично продают акции
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Farfetch впервые публично продают акции 

The Blueprint 50 минут назад
Фото: The Blueprint
Компания Farfetch готовит документы для IPO — первичного публичного размещения акций на бирже. Компания зарегистрировала форму F-1 в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Количество акций, которые будут предложены, и их цена пока не определены.
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