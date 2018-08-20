Farfetch впервые публично продают акции

Компания Farfetch готовит документы для IPO — первичного публичного размещения акций на бирже. Компания зарегистрировала форму F-1 в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Количество акций, которые будут предложены, и их цена пока не определены.