Ещё
Farfetch впервые публично продают акции
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
21.08
$
67.1807
+0.3050
€
76.7204
+0.5356
ММВБ
20.08 04:00
$
67.1900
–0.0200
€
76.6400
+0.0125
Forex
20.08 15:00
$
67.1790
+0.0110
€
76.7135
–0.0040
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.40
€
76.66
€
76.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
€
76.59
Индексы и котировки
Brent
72.19
+0.33
Золото
1186.67
–0.06
РТС
1065.33
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1420
–0.0134
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08
Farfetch впервые публично продают акции
The Blueprint
50 минут назад
Комментарии
Фото:
The Blueprint
Компания Farfetch готовит документы для IPO — первичного публичного размещения акций на бирже. Компания зарегистрировала форму F-1 в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Количество акций, которые будут предложены, и их цена пока не определены.
Читать ещё •••
The Blueprint: последние новости
Марка Crocs закрывает свои фабрики
Владелец Interview продает журнал самому себе
Прибыль Puig рекордно выросла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
101
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды
283
За просмотр порно начнут платить
81
В банковском секторе ожидаются новые слияния и поглощения
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
383
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика
Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика
Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика
Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет
Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи
Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика
В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение