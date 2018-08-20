«Заводной апельсин-2018»: некоторые итоги

Начало

Все началось в 1995 г., на первой, организованной журналом «Тара и упаковка» выставке «РосУпак-95». Именно тогда, в рамках деловой программы выставки, редакция и провела первые в истории России национальные конкурсы: среди производителей упаковочных изделий — на лучшую упаковку и первый студенческий конкурс на лучший дизайн упаковки…

Тогда упаковочная индустрия находилась в самой начальной стадии своего развития и мало кто верил, что у этих конкурсов будет продолжение…

Прошли годы, и конкурс «Заводной апельсин» уже стал для многих студентов, преподавателей и специалистов — привычным, стал неотъемлимой частью самой молодой российской отрасли, ее инфраструктуры. Для многих участие в конкурсе, безусловно, уже повлияло и повлияет в будущем — на выбор жизненного пути. И даже не важно, будут ли участники конкурса «Заводной апельсин» после окончания учебного заведения работать в сфере упаковочного производства или совсем в другой сфере. Главное — они будут знать об упаковке чуть больше, чем все остальные. А ведь это, для нашей действительности — уже много! Организаторы конкурса выражают надежду, что участие в нем в некоторой степени повлияет и на профессионализм преподавателей университетов и колледжей, которые готовят и представляют своих питомцев профессиональному жюри и широкой профессиональной общественности.

Несомненно, конкурс позитивно влияет и на развитие новой для нашей экономики упаковочной отрасли. Ведь многие участники конкурса «Заводной апельсин» сегодня успешно работают, занимая высокие позиции, — в самых разных сегментах упаковочного производства!

Итоги работы жюри

В этом году на конкурс было подано 225 работ из 29 университетов и колледжей России, Армении, Беларуси и Украины. В работе независимого и вполне профессионального жюри принимали участие: И. Смиренный — главный редактор журнала «Тара и упаковка» (председатель Оргкомитета конкурса); К. Балакирева — пресс-секретарь Российской парфюмерно-косметической ассоциации; А. Бойко — генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков, председатель подкомитета ТПП РФ по развитию упаковочной индустрии; Н. Бурдун — спец. корр. издательства «Пищевая промышленность»; В. Кухарский — ген. директор группы «Развитие»; К. Глушенков — зам. директора по стратегическому маркетингу ГП ГОТЭК; В. Ставицкий — президент Союза дизайнеров России; А. Щербаков — маркетолог SFT Group; А. Журбенко — управляющий партнер агентства Brand Brothers; А. Октябрьский — дизайнер, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП-ЮНЕСКО.

Конкурс традиционно проходил в шести номинациях: 1— «Упаковка для пищевых продуктов»; 2 — «Упаковка для кондитерской продукции»; 3 — «Упаковка для напитков»; 4 — «Упаковка для парфюмерной и косметической продукции»; 5 — «Упаковка для товаров народного потребления» и 6 — «Этикетка».

По итогам работы жюри, в разных номинациях, Золотые дипломы были присвоены 6 участникам конкурса, Серебряные — 16 и Бронзовые — 12 участникам конкурса. Дипломы лауреатов конкурса «Заводной апельсин-2018» получили 57 участников. Итоги конкурса размещены на сайте журнала «Тара и упаковка» (www, magpack.ru) и на ряде других сайтах. Традиционно редакцией подготовлен и издан иллюстрированный каталог победителей конкурса, который получают все его участники, а также все заинтересованные лица.

Уважаемые коллеги!

20.08.2018 14:14:00 SFT Group, предприятие АО «Каменская БКФ»: соответствие требованиям новой версии стандарта lSO 9001 подтвержденоНовая версия стандарта включает ряд требований, актуальных для современного бизнеса. В этом году аудит Каменской БКФ был осуществлен международным органом по сертификации DNV Global. В ходе аудита, сотрудники и руководство продемонстрировали осознанное следование принципам Стандарта и понимание личной ответственности каждого, на своем рабочем месте и бизнес-процессе, за способность компании предоставлять покупателям лучшие и современные продукцию и сервис, ежедневно работая над своей эффективностью и развитием.

В результате аудита деятельность АО «Каменская БКФ» признана соответствующей требованиям нового стандарта. 20.08.2018 14:00:00 Henkel демонстрирует положительную динамику во втором квартале, несмотря на негативное влияние валютных курсов Henkel сообщает о сильном органическом росте продаж, увеличении рентабельности оборота и прибыли во втором квартале

Объем продаж компании достиг нового рекордного значения и вырос до 5,143 млрд евро, при этом органический рост составил +3,5%

Показатель EBIT* достиг нового максимума: 926 млн евро (+1,8%)

Компания продолжила демонстрировать улучшение рентабельности оборота (EBIT margin*), которая увеличилась на 20 базисных пунктов до 18,0%

Прибыль на привилегированную акцию (EPS)* составила 1,58 евро (+1,9%), за вычетом эффекта валютных курсов рост составил +7,7%

Процессы доставки потребительских товаров в Северной Америке налажены

Henkel обновляет свой прогноз на финансовый год с учетом усиления негативного влияния валютных курсов и изменения цен на сырье.

Компания ожидает, что в органическом выражении рост продаж в масштабах всей группы будет находиться в диапазоне 2% — 4% (без изменений), рентабельность оборота (EBIT margin) * будет составлять приблизительно 18% (предыдущий прогноз: более 17,5%) и рост прибыли на привилегированную акцию (EPS*) составит 3% — 6% (предыдущий прогноз: 5% — 8%)

Дюссельдорф — «Благодаря сильному органическому росту Henkel добилась хороших показателей во втором квартале, даже несмотря на существенное негативное влияние валютных курсов и увеличение цен на сырьевые компоненты. Мы улучшили квартальные результаты продаж и продолжили наращивать показатели скорректированной рентабельности продаж EBIT и добились самой высокой скорректированной квартальной прибыли на сегодняшний день, — отметил главный исполнительный директор Henkel Ханс Ван Байлен (Hans Van Bylen). Наше подразделение Adhesive Technologies зафиксировало высокий органический рост продаж, подразделение Laundry Home Care продемонстрировало хороший рост, бизнес Beauty Care также сохранил положительную динамику».

«Мы отметили органический рост продаж во всех регионах, наши показатели на развивающихся рынках достигли высокого уровня и продемонстрировали хорошую динамику в развитых странах. Показатели нашего потребительского бизнеса в Северной Америке вернулись к устойчивому росту в связи с восстановлением операционных процессов доставки продукции».

«Во втором квартале, так же, как и в первом, мы столкнулись со значительными колебаниями валют и увеличением цен на сырьевые компоненты. Разница валютных курсов негативным образом сказалась на уровне продаж, эффект от волатильности валют составил 6,1% или приблизительно 310 млн евро. Кроме того, изменения валютных курсов отразились на нашей операционной прибыли и прибыли на акцию. Без учета валютного эффекта мы продемонстрировали устойчивый рост операционной прибыли на привилегированную акцию в размере 7,7%», — объяснил Ханс Ван Байлен.

Обновленный прогноз на 2018 финансовый год