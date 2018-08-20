Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,32 процента

Токио, 20 августа / Синьхуа / — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,32 проц.

При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22199,00 пункта, что на 71,38 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.

Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, снизился на 5,38 пункта или 0,32 проц., составив 1692,15 пункта.