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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,32 процента
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Индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,32 процента 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Токио, 20 августа /Синьхуа/ — В понедельник к моменту закрытия торговой сессии индекс Никкэй Токийской фондовой биржи снизился на 0,32 проц.
При закрытии торгов индекс Никкэй, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, остановился на отметке в 22199,00 пункта, что на 71,38 пункта ниже показателя предыдущего торгового дня.
Индекс Топикс, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции биржи, снизился на 5,38 пункта или 0,32 проц., составив 1692,15 пункта.
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