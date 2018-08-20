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Дальневосточный Банк дополнил линейку премиальными картами
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Дальневосточный Банк дополнил линейку премиальными картами 

Банки.ру 36 минут назад
Дальневосточный Банк предложил своим клиентам две новые премиальные кредитные карты системы Мир.
Карта «Мир Cash back» предусматривает начисление 5% cash back за покупки в выбранной из установленного перечня категории. Категория выбирается на три месяца, менять ее можно не чаще чем раз в месяц. За прочие покупки возмещение составит 0,5%. Максимальная сумма cash back — 3 тыс. рублей в месяц.
Карта «Мир Семейная команда» предполагает участие в бонусной программе, реализованной банком совместно с сетью АЗС «Роснефть». На карту начисляется 1 000 приветственных баллов. В дальнейшем за каждые потраченные 200 рублей на заправках будет начисляться от 2 до 7,6 бонусных баллов в зависимости от общей суммы ежемесячных трат. За покупки вне сети АЗС начисляется 2 бонусных балла за каждые 200 рублей. Максимальный размер полученных баллов не ограничен, однако срок их действия — три года. Потратить накопленные баллы можно для оплаты товаров в сети АЗС «Роснефть».
По обеим картам максимально доступный кредитный лимит установлен в размере 1 млн рублей. Минимальная ставка по кредиту — 24% годовых. Стоимость годового обслуживания карт — 2,5 тыс. рублей. СМС-информирование осуществляется бесплатно.
При снятии наличных в устройствах банка комиссия составит 3,9%, минимум 300 рублей, в сторонних устройствах — 4,9%, минимум 300 рублей. Льготный период на оплату товаров и услуг составляет до 50 дней.
«Новые карты банка выглядят весьма интересно, так как позволяют получать cash back или бонусные баллы, плата за СМС-информирование не взимается, и действует льготный период на покупки. При этом банк не раскрывает максимально возможную кредитную ставку, а так же условия ее определения, что не позволяет полностью оценить привлекательность продукта», — добавила эксперт по кредитным продуктам Ирина Сафронова.
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