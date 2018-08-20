Дальневосточный Банк дополнил линейку премиальными картами

Дальневосточный Банк предложил своим клиентам две новые премиальные кредитные карты системы Мир.

Карта «Мир Cash back» предусматривает начисление 5% cash back за покупки в выбранной из установленного перечня категории. Категория выбирается на три месяца, менять ее можно не чаще чем раз в месяц. За прочие покупки возмещение составит 0,5%. Максимальная сумма cash back — 3 тыс. рублей в месяц.

Карта «Мир Семейная команда» предполагает участие в бонусной программе, реализованной банком совместно с сетью АЗС «Роснефть» . На карту начисляется 1 000 приветственных баллов. В дальнейшем за каждые потраченные 200 рублей на заправках будет начисляться от 2 до 7,6 бонусных баллов в зависимости от общей суммы ежемесячных трат. За покупки вне сети АЗС начисляется 2 бонусных балла за каждые 200 рублей. Максимальный размер полученных баллов не ограничен, однако срок их действия — три года. Потратить накопленные баллы можно для оплаты товаров в сети АЗС «Роснефть».

По обеим картам максимально доступный кредитный лимит установлен в размере 1 млн рублей. Минимальная ставка по кредиту — 24% годовых. Стоимость годового обслуживания карт — 2,5 тыс. рублей. СМС-информирование осуществляется бесплатно.

При снятии наличных в устройствах банка комиссия составит 3,9%, минимум 300 рублей, в сторонних устройствах — 4,9%, минимум 300 рублей. Льготный период на оплату товаров и услуг составляет до 50 дней.