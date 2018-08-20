Китай и Малайзия продлили соглашение о валютном свопе 

Пекин, 20 августа /Синьхуа/ — Народный банк Китая /НБК/ в понедельник заявил, что он и центральный банк Малайзии продлили срок действия двустороннего соглашения о валютном свопе.
По сообщению НБК, соглашение позволит двум сторонам обменять 180 млрд юаней /26,2 млрд долл. США/ на 110 млрд малайзийских ринггитов.
Обе стороны считают, что продление соглашения будет способствовать двусторонней торговле и инвестициям.
Новый срок действия соглашения составляет три года и может быть продлен при взаимном согласии.
Своп-соглашение позволяет двум учреждениям обмениваться платежами в одной валюте на эквивалентную сумму в другой валюте для облегчения двусторонних торговых расчетов и поддержки ликвидности на финансовых рынках. -0-