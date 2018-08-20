ВТБ Факторинг увеличил финансирование компаний в Башкирии в четыре раза

В первом полугодии 2018 года ВТБ Факторинг в Башкирии профинансировал 2,7 тысячи поставок на сумму 15 млрд рублей. Это более чем в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Одно из решений, которое пользуется спросом у региональных компаний, — программы ранней оплаты поставщикам. Продукт позволяет финансировать закупки без заключения факторингового договора с продавцами и обеспечивает покупателю отсрочку платежа на срок до 180 дней.

«ВТБ Факторинг в регионе показывает стабильно высокие темпы роста бизнеса. Мы решаем задачи не только в рамках классического факторинга, когда финансируется поставщик в целяхстимулирования сбыта, но и с другой стороны — когда покупатель обращается к нам для получения отсрочки платежа. Это становится новымтрендом», — комментирует Альфред Салаватов, руководитель представительства ВТБ Факторинг в Башкирии.

Доля рынка ВТБ Факторинг в Приволжском федеральном округе составляет 60%.

Для справки:

ООО ВТБ Факторинг — дочерняя компания Банк ВТБ (ПАО) — оказывает полный комплекс факторинговых услуг, имеет представительства в 15 крупнейших городах России и лидирует на российском рынке с долей по факторинговому портфелю около 30%. По итогам первого полугодия 2018 г. портфель превысил 136 млрд рублей. В течение последнего года четверть крупнейших компаний, участников списка ТОП-600, обслуживались в ВТБ Факторинг. Подробнее об услугах ООО ВТБ Факторинг на сайте www.vtbf.ru.