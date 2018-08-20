Обороты розничной и оптовой торговли на Кубани в январе-июле 2018 г. выросли на 3%

В Краснодарском крае оборот розничной торговли в январе-июле 2018 года составил 719,3 млрд рублей. Этот показатель в товарной массе на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

По данным статистического наблюдения, на 90,8% оборот формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 9,2%.

В структуре оборота розничной торговли за отчетный период удельный вес продажи пищевых продуктов, включая напитки, а также табачных изделий составил 46,3%, непродовольственных товаров — 53,7%.

Оборот оптовой торговли в регионе за первые семь месяцев 2018 года составил 933,1 млрд рублей, что в товарной массе на 3% больше, чем в январе-июле 2017 года. На 83,5% оборот формировали организации, для которых оптовая торговля является основным видом деятельности. Их оборот вырос, по сравнению с январем-июлем 2017 года, на 0,6% и составил 779 млрд рублей.

Доля субъектов малого предпринимательства в обороте оптовой торговли всех видов деятельности составила 39,7%.