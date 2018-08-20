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Bitcoin: эффект незавершенного действия
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Bitcoin: эффект незавершенного действия 

Прайм 20 минут назад
Курс Bitcoin на торгах в понедельник продолжает торговаться в рамках узкого бокового диапазона $6000-6600, на момент подготовки обзора цена монеты составляет $6454. Рынку явно не хватает новостных драйверов для того, чтобы определиться с направлением своего дальнейшего движения. Продолжают сказываться давно известные факторы, которые в последнее время занимают все внимание инвесторов.
Во-первых, отсутствие решения по Bitcoin-ETF. В СМИ настолько активно обсуждали эту тему, и рынок настолько искренне в нее «поверил», что перенос сроков рассмотрения SEC явился полным разочарованием для многих крипто-энтузиастов. Явно просматривается некий «эффект незавершенного действия»: пока рынок не получит определенность — будут запущены ETF или нет, он отказывается реагировать на любые другие события и новости, предпочитая однозначно дождаться закрытия незавершенного вопроса.
Во-вторых, напряженность на традиционных финансовых рынках, серьезное падение стоимости валют развивающихся рынков, наблюдаемое в последние недели, смещают внимание инвесторов от криптовалют к вопросам, связанных прежде всего с фиатными деньгами.
Тренд общемирового укрепления доллара США, похоже, сейчас занимает умы инвесторов в разы больше, нежели криптовалюты. Торговые войны смещают внимание участников рынка к торговым переговорам между США и Китаем, которые должны состояться 21 и 22 августа. Если они будут удачными, аппетит к риску увеличится, рисковые активы, к которым можно смело отнести все альткоины, получат дополнительные драйверы для роста, так как инвесторы смогут выбирать менее консервативные инструменты для вложений.
Если же конфликт между США и Китаем продолжит обостряться, то укрепление американского доллара продолжится с новой силой, и в этом случае криптовалютный рынок может потерять еще несколько миллиардов своей капитализации, которая на данный момент составляет $215 млрд
Впрочем, определенная корреляция между макроэкономическими событиями в мире и рынком криптовалют только начала прослеживаться, и однозначно утверждать о том, что она четко сформирована, пока преждевременно. Также напомню об особом статусе Bitcoin — он занимает позицию «защитного актива» на рынке криптовалют, потому его динамика в первую очередь будет зависеть именно от решения по ETF, которое мы ждем только в следующем месяце.
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