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«Роснефть» выступила за снижение тарифов «Транснефти» после погашения кредита от Китая
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«Роснефть» выступила за снижение тарифов «Транснефти» после погашения кредита от Китая 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: dp.ru
«Роснефть» выступает за снижение тарифов «Транснефти» после погашения нефтетранспортной компанией кредита от Китая в размере $10 млрд, говорится в сообщении «Роснефти».
«Мы с большим удовлетворением восприняли информацию о досрочном погашении «Транснефтью» иностранных кредитов, что, на наш взгляд, должно привести к снижению тарифов. Идея ситуативного одностороннего пересмотра базовых параметров сотрудничества, по нашему мнению, не отражает стратегических целей по выходу российских компаний на рынки АТР, а также не соответствует действующему законодательству», — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что «Роснефть» была первой российской компанией, подписавшей долгосрочные контракты с китайской стороной.
«Именно «Роснефть» взяла на себя обязательства по обеспечению кредитов, полученных «Транснефтью» для строительства ВСТО. Таким образом, без «Роснефти» ВСТО просто бы не было, поскольку никакой другой компании, способной взять на себя такие обязательства, не существовало. Именно сотрудничество «Транснефти» и «Роснефти» позволило обеспечить финансирование, а затем и успешную эксплуатацию ВСТО. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться», — говорится в сообщении.
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