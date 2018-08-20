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«Транснефть» инвестирует в развитие 1 трлн рублей за 4 года
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«Транснефть» инвестирует в развитие 1 трлн рублей за 4 года 

Вести Экономика 17 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». "Транснефть", которая транспортирует 84% добываемой в России нефти, планирует за четыре года направить на долгосрочную программу развития 1 трлн руб., заявил журналистам президент компании Николай Токарев.
"Мы завершили основные инвестиционные проекты, переходим к программе капитального ремонта реконструкции, причем финансово будет выглядеть так: примерно около 1 трлн рублей на ближайшие четыре года мы планируем потратить на долгосрочную программу развития компании", — отметил он.
Эти деньги пойдут на реконструкцию, модернизацию, капремонт, замену линейной части, резервуаров, оборудования.
"В среднем это будет по 200 млрд руб. в год только на эти задачи. В то же время будут реализовываться инвестиционные проекты, но уже в меньших объемах — порядка 45 млрд руб. в год планируем тратить, если не будет каких-то неожиданностей в плане тарифного регулирования", — отметил глава «Транснефти».
"Наш инвестиционный цикл должен быть завершен к 2022 г. Основные, самые крупные инвестиционные проекты к этому времени должны быть закончены. В этом ряду расширение ВСТО до проектных значений. В свое время, когда проектировали этот нефтепровод — и первую очередь, и вторую, — предусматривалось, что к 2030 г. ВСТО-1 будет обеспечен мощностями для прокачки 80 млн тонн, ВСТО-2 — 50 млн тонн с учетом, что 30 млн по ВСТО-1 будут уходить на Китай", — заявил Токарев в интервью «Эксперту».
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