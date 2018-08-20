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Онищенко предлагает продавать водку по 700 рублей за бутылку
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Онищенко предлагает продавать водку по 700 рублей за бутылку 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Повышение цен на водку призвано благотворно повлиять на сохранение здоровья нации, считает первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. По мнению бывшего санитарного врача, в перспективе водка должна стоить не менее 10 долларов, что на сегодняшний день составляет приблизительно 700 рублей.
"Инициатива Минфина — это не сумасбродство, это реализация той концепции снижения алкогольной зависимости нашего общества, которое было принято в 2009 году. Тогда потребление алкоголя в нашей стране составляло 18 литров на душу населения безводного алкоголя при 8 литрах, которые являются критичными для генотипа человека. По данным ВОЗ, каждый литр сверху — это 11 месяцев жизни у мужчины и 4 месяца у женщины", — уточнил Онищенко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Бывший глава Роспотребнадзора назвал повышение розничной цены водки на 9 рублей очень «робким шажком». Он напомнил, что «в советское время на среднюю зарплату можно было купить 47 бутылок водки, в российское же время, в 90-е годы, уже можно было под тысячу. Поэтому повышение цены — это экономическая доступность алкоголя. Прежде всего, это делается для того, чтобы детей не втягивать в этот процесс».
В нашей стране, к сожалению, один из самых низких уровней начала регулярного потребления алкоголя среди детей. Спикер полностью согласен с американцами, у которых разрешено потребление спиртного только с 21 года.
Геннадий Онищенко считает проблему алкоголизации общества многофакторной. И для ее решения приемлемы как воспитательные меры, направленные преимущественно на молодое поколение, так и запреты. К примеру, на территории Чечни и Ингушетии решением местной власти вообще запрещена продажа алкоголя, в связи с чем резко снизилась его доступность. Спикер призвал использовать этот опыт в других регионах страны или хотя бы сократить время продажи спиртных напитков. Онищенко озвучил очень высокую цену вопроса борьбы с алкоголем: «Сегодня официально по статистике 2016 года у нас на учете стоит 1 444 000 алкоголиков. Но это при том, что цифру можно умножать в разы, так как разрешено негосударственное лечение».
Минимальная розничная цена на водку любой крепости теперь будет приравниваться к минимальной стоимости 40-градусной водки, которая составляет 205 рублей за пол-литра. Соответствующий приказ издал Минфин РФ. Таким образом, розничная цена водки крепостью от 37 до 38 градусов поднимется на 9 рублей за 0,5 литра, а крепостью от 38 до 39 градусов — на 4 рубля за 0,5 литра. Минимальная розничная цена более крепкой водки не изменится.
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