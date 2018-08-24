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Министр нефти Ирана обвинил некоторых членов ОПЕК в сотрудничестве с США
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Министр нефти Ирана обвинил некоторых членов ОПЕК в сотрудничестве с США 

Прайм 5 минут назад
Фото: RT на русском
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ряд членов ОПЕК действуют в соответствии с требованиями Соединенных Штатов, заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.
"Некоторые члены ОПЕК работают в соответствии с поддержкой требований США", — заявил он агентству ICANA, не уточнив, о каких требованиях идет речь.
Зангане также добавил, что слышал о росте цен на бензин, однако это не входит в число вопросов повестки дня министерства нефти.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 5 июля написал в Twitter, что ОПЕК, определяя цены на нефть, способствует росту цен на бензин, и призвал организацию снизить их. Ранее Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна это прекратить. Он также в Twitter призывал страны ОПЕК увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день, чтобы сдерживать цены на это сырье.
Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть, в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США кроме того пытаются убедить союзников, а также Китай и Индию прекратить импорт иранской нефти.
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