Нефть дорожает более чем на 1% на опасениях рынка по поводу ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу растут, инвесторы продолжают выражать обеспокоенность по поводу снижения поставок из Ирана в связи с американскими санкциями против этой страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.34 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,11%, до 75,56 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,15%, до 68,61 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти оказывает предстоящее снижение предложения сырья на мировом рынке после вступления в силу американских санкций в отношении Ирана. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В начале августа вступил в силу первый блок санкций, в ноябре — будет реализован второй, который распространяется на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.

"По данным сторонних отчетов, загрузка иранских танкеров уже снизилась примерно на 700 тысяч баррелей в сутки в первой половине августа по сравнению с июлем. Если это продолжится, то дальнейшее снижение (загрузки — ред.) превзойдет большинство ожиданий", — приводит агентство Рейтер аналитиков инвестиционного банка Jefferies.

По мнению консалтинговой компании в сфере энергетики FGE, экспорт сырой нефти и конденсата из Ирана сократится до уровня ниже 1 миллиона баррелей в стуки к середине 2019 года, добавляет агентство.