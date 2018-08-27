Ещё
Цена нефти колеблется после роста на опасениях вокруг Ирана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.70
78.21
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
75.75
+0.42 Золото
1204.51
+0.03 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1622
+0.0211
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Цена нефти колеблется после роста на опасениях вокруг Ирана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо колеблются после роста прошлой недели в ожидании сокращения поставок из Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,08% — до 76,18 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04%, до 68,75 доллара за баррель. До этого обе марки незначительно снижались в цене.
Как отметил аналитик исследовательской компании ClipperData Мэтт Смит (Matt Smith) в интервью изданию MarketWatch, на рынке уже наблюдается сокращение поставок иранской нефти в Европу и Южную Азию. «Я думаю, что это происходит быстрее, чем ожидалось. Некоторые покупатели уже заявляют об отказе от импорта нефти из Ирана, хотя санкции не будут введены в полном объеме до ноября», — сказал он.
США в мае объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году, и о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций. В ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.
Трейдеры также обратили внимание на данные о буровой активности в США. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за прошедшую неделю количество нефтяных буровых установок в стране снизилось на 9 штук, или на 1% — до 860 единиц, газодобывающих — на 4 штуки, на 2,2%, до 182 единиц. Таким образом, общее число буровых установок сократилось на 13 штук, или на 1,2% — до 1044 штук. В годовом выражении показатель вырос на 104 единицы (11,1%).
Последние новости
Умер сенатор Джон Маккейн "Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен256
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару961
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник484
Россия решила напугать США рублем39
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение