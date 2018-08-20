Грузоперевозки Eesti Raudtee в июле выросли на 21%

В июле объем грузоперевозок вырос на 21%, а за первые семь месяцев 2018 года — на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,1 млн тонн. Основными видам грузов являются удобрения, минеральное топливо и сланец, сообщила в среду пресс-служба ЭЖД.

Из этого объема 5,6 млн составили транзитные грузы, перевозки которых выросли на 25% по сравнению с январем-июлем 2017 года.

"Грузоперевозки по ЭЖД растут каждый месяц с сентября прошлого года, что подтверждает результативность последовательной работы как нашей компании, так и грузоперевозчиков", — сказал председатель правления ЭЖД Эрик Лайдвеэ.

За рассматриваемый период продолжали расти и пассажироперевозки. Пригородными поездами воспользовались 4,5 млн человек (рост на 7,8% по сравнению с январем-июлем 2017 года), а поездами международного следования — 64 500 человек (+7%).