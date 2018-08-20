Выручка «Специального конструкторского бюро машиностроения» снизилась в 6 раз

Выручка АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ) (входит в «Курганмашзавод» ) снизилась по итогам первой половины текущего года более чем в шесть в раз в годовом выражении, со 112 млн руб. до 16,8 млн руб., [пишет] (https://ura.news/news/1052347322) URA.RU.

Валовая прибыль курганского предприятия сократилась за отчетный период с 34 млн до 5,4 млн руб. При этом чистый убыток СКБМ за это время снизился с 10 млн в первой половине прошлого года до 5,4 млн руб.

СКБМ специализируется на проектировании боевых машин пехоты и гражданской техники. Предприятие занимается разработкой гусеничных транспортных машин высокой проходимости, предназначенных для круглогодичной эксплуатации в условиях бездорожья и Крайнего Севера.