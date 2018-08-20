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Эксперт объяснил падение среднего чека россиян до минимума
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Эксперт объяснил падение среднего чека россиян до минимума 

Свободная пресса 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Объяснить снижение среднего чека россиян в июле до минимума за более чем два года можно тем, что потребители РФ в условиях замедления роста реальных доходов стараются тратить свободные деньги на погашение кредитов, а не на покупки в магазинах. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
По его словам средний чек, который в июле составил 496 рублей, показывает потребительскую активность, насколько экономят люди, насколько они готовы тратить в рамках одного похода в магазин. По мнению аналитика, к слабой потребительской активности приводят ежемесячное замедление реальных располагаемых доходов населения и настрой людей на погашение кредитов и восполнение потраченных ранее сбережений.
В свою очередь председатель Союза потребителей России Пктр Шелищ, комментируя ситуацию, предположил, что средний чек россиян вырастет только после улучшения отношений России с другими странами.
«Это связано с общей экономической ситуацией, на которую влияют санкции, что бы ни говорили. Я думаю, что тут можно ожидать изменения ситуации в случае, если начнет улучшаться международное положение России, если улучшаться отношения с ведущими странами мира», — цитирует Шелища НСН.
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