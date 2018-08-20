В Союз потребителей объяснили падение среднего чека россиянина до минимума

Эксперт в эфире НСН пояснил, что в ближайшее время ситуация с реальными доходами не изменится.

Средний чек покупок российских граждан опустился до минимального значения за два года. Такие данные содержатся в исследовании компании «Ромир». Так, индекс среднего чека составил 496 рублей. В прошлом году он был выше на 7 рублей (на 1,4%). Это минимальный уровень за два года. Из всех федеральных округов только один (Северо-Кавказский) показал рост покупок в среднем чеке. Индекс в июле по сравнению с июнем увеличился на 92 рубля (15%), сообщает RT.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что такие данные свидетельствуют о падении реальных доходов россиян.

«Это связано с курсом рубля. Снижение курса рубля неизбежно сказывается на снижении реальных доходов: люди могут меньше купить на те же доходы. Так что я пока не вижу каких-то перспектив очевидных признаков того, что ситуация в ближайшее время изменится. Плюс это могут быть сезонные колебания, поскольку летом сумма чека меньше, потому что на сезонные продукты цены становятся ниже в связи с урожаем, люди больше тратят на отдых, а это не входит в чек розничной торговли в магазинах», — считает эксперт.

Союз потребителей: Рост стоимости продуктов из мяса приведёт к снижению спроса на них По словам Петра Шелища, ситуация изменится только послу улучшения отношений России с другими странами.

«Это связано с общей экономической ситуацией, на которую влияют санкции, что бы ни говорили. Я думаю, что тут можно ожидать изменения ситуации в случае, если начнёт улучшаться международное положение России, если улучшаться отношения с ведущими странами мира», — считает Шелищ.

По сравнению с июнем 2018 года индекс среднего чека в России снизился на 17 рублей. За последнее время этот показатель показал максимальное значение в декабре 2017 года. Тогда один поход в магазин в среднем сопровождался тратами в размере 586 рублей, сообщает «Русская Планета».