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В Союзе потребителей оценили результаты опроса о минимальном уровне среднего чека россиян
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В Союзе потребителей оценили результаты опроса о минимальном уровне среднего чека россиян 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН оценил результаты исследования компании «Ромир», согласно которому средний чек покупок российских граждан достиг минимума за два года.
«Это связано с курсом рубля. Снижение курса рубля неизбежно сказывается на снижении реальных доходов», — заявил он.
Шелищ также не исключил, что это могут быть сезонные колебания — летом сумма чека меньше, поскольку на сезонные продукты цены становятся ниже, а люди больше тратят на отдых.
Ранее сообщалось, что средний чек в июле вырос только в одном федеральном округе — Северо-Кавказском, где увеличение составило 92 рубля (или более 15%).
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