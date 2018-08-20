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Центробанк: инфляция в Воронежской области одна из самых низких в ЦФО
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Центробанк: инфляция в Воронежской области одна из самых низких в ЦФО 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
Годовая инфляция в Воронежской области снизилась в июле до 1,8%, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
В июне инфляция в регионе составляла 1,9%, в мае — 2%. При этом она остается одной из самых низких в Центральном федеральном округе. За последние 12 месяцев в ЦФО темпы прироста цен составили 3%, чем в целом по России — 2,5%.
В Воронежской области медленнее всего росли цены на продовольственные товары: +0,4% в годовом выражении, в то время как цены на непродовольственные товары и услуги росли быстрее: +3% и +2,5% соответственно.
В продовольственной группе товаров наибольшее понижательное влияние на динамику инфляции оказывали цены на такие товары, как апельсины, гречневая крупа, огурцы и помидоры.
В группе непродовольственных товаров наибольшее влияние на инфляцию оказал рост цен на моторное топливо, а в сфере услуг — рост цен на отопление и увеличение стоимости туристических услуг на фоне ослабления курса рубля.
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