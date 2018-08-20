Центробанк: инфляция в Воронежской области одна из самых низких в ЦФО

Годовая инфляция в Воронежской области снизилась в июле до 1,8%, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

В июне инфляция в регионе составляла 1,9%, в мае — 2%. При этом она остается одной из самых низких в Центральном федеральном округе. За последние 12 месяцев в ЦФО темпы прироста цен составили 3%, чем в целом по России — 2,5%.

В Воронежской области медленнее всего росли цены на продовольственные товары: +0,4% в годовом выражении, в то время как цены на непродовольственные товары и услуги росли быстрее: +3% и +2,5% соответственно.

В продовольственной группе товаров наибольшее понижательное влияние на динамику инфляции оказывали цены на такие товары, как апельсины, гречневая крупа, огурцы и помидоры.

В группе непродовольственных товаров наибольшее влияние на инфляцию оказал рост цен на моторное топливо, а в сфере услуг — рост цен на отопление и увеличение стоимости туристических услуг на фоне ослабления курса рубля.