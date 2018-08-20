Эксперт: Рост потребительских расходов можно ожидать к октябрю

Ранее аналитики сообщили, что средний чек жителя России за один поход в магазин в июле 2018 года уменьшился на 17 рублей и составил 496 рублей.

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев отметил, что есть несколько причин, которые повлияли на снижение затрат.

Люди сокращают свои расходы на фоне роста курса иностранных валют и новостей о новых санкциях США. Кроме того, по словам эксперта, люди вынуждены были ужаться в расходах, потому что в течение трех лет до этого, в 2015–2017 годах, реальные располагаемые доходы населения падали.

— Рубль падает, разговоры идут чуть ли не о новом экономическом кризисе. В такие времена люди, естественно, стараются немного сэкономить, — пояснил Игорь Николаев в комментарии ФАН.

По его словам, это временное явление — на фоне новых ограничительных мер средняя сумма чека может еще немного просесть, но с октября можно ожидать роста потребительских расходов.