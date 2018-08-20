Китай переходит на иранские танкеры, чтобы сохранить поток нефти на фоне санкций

Москва, 20 августа — «Вести. Экономика». Китайские потребители иранской нефти начинают перемещать свои грузы на суда, принадлежащие National Iranian Tanker Co (NITC), чтобы обеспечить бесперебойные поставки на фоне восстановления санкций США против Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Это показывает, что Китай, крупнейший потребитель иранской нефти, намерен продолжать покупать нефть у ближневосточной страны, несмотря на санкции США.

Страховые компании, которые в основном базируются в США или Европе, уже начали сворачивать бизнес в Иране, чтобы соблюсти санкционный режим.

Для защиты своих поставок государственный нефтяной трейдер Zhuhai Zhenrong Corp и крупнейший в Азии нефтепереработчик Sinopec Group привели в действие одно из положений долгосрочного соглашения о поставках с National Iranian Oil Corp (NIOC), которое позволяет им использовать танкеры NITC, рассказали Reuters четыре источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, теперь в соответствии с долгосрочными соглашениями Иран будет покрывать все расходы и риски доставки нефти. Прежние условия франко-борта предполагали, что ответственность за доставку нес покупатель.

Иран использовал аналогичную схему в период с 2012 по 2016 год, чтобы обойти санкции Запада.

Пока неясно, каким образом Иран будет обеспечивать страхование всех закупок Китая на сумму около $1,5 млрд в месяц. Страховка обычно покрывает сам груз, страхование ответственности перед третьими лицами и загрязнение окружающей среды.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе из международной сделки 2015 года, направленной на ограничение ядерной программы Тегерана в обмен на ослабление экономических санкций.

Как сообщали «Вести. Экономика», США восстановили санкции, касающиеся иранского автомобильного сектора, торговли золотом и другими ключевыми металлами. Санкции против энергетического и банковского секторов ближневосточной страны вновь начнут действовать с ноября.

Власти Китая заявили, что выступают против применения односторонних санкций и продолжат вести бизнес с Ираном.