Вице-президент «Роснефти» покидает пост

Вице-президент «Роснефти» по правовым вопросам Наталья Минчева уходит в отставку. Она работает в компании с 2006 года, а на текущую должность была назначена в 2015 году.

«Сейчас Минчева в отпуске, но, когда выйдет, перестанет быть вице-президентом по правовым вопросам, хотя и не уйдет из «Роснефти», — пояснил РБК источник в компании.

До своей работы в «Роснефти», Наталья Минчева была менеджером в ТНК-BP.

Как писал News.ru в начале августа, «Роснефть» стала самой дорогой российской компанией, обогнав Сбербанк . Акции предприятия обновили исторический максимум.