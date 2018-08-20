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Вице-президент «Роснефти» покидает пост
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Вице-президент «Роснефти» покидает пост 

News.ru 15 минут назад
Вице-президент «Роснефти» по правовым вопросам Наталья Минчева уходит в отставку. Она работает в компании с 2006 года, а на текущую должность была назначена в 2015 году.
«Сейчас Минчева в отпуске, но, когда выйдет, перестанет быть вице-президентом по правовым вопросам, хотя и не уйдет из «Роснефти», — пояснил РБК источник в компании.
До своей работы в «Роснефти», Наталья Минчева была менеджером в ТНК-BP.
Как писал News.ru в начале августа, «Роснефть» стала самой дорогой российской компанией, обогнав Сбербанк. Акции предприятия обновили исторический максимум.
Капитализация нефтяной компании составила 4,43 трлн рублей против 4,41 трлн Сбербанка, показывают данные Московской Биржи.
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