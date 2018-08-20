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РФ в июне заняла третье место по добыче нефти в мире, после США и Саудовской Аравии
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РФ в июне заняла третье место по добыче нефти в мире, после США и Саудовской Аравии 

Прайм 7 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Россия в июне 2018 года опустилась со второй на третью строчку по объему нефтедобычи с показателем в 10,487 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).
JODI ведет статистику по добыче нефти с 2002 года. За это время Россия, всегда находившаяся на первой или второй строчке рейтинга, заняла третье место впервые.
По данным JODI, США в июне добывали в среднем 10,9 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Второе место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи 10,489 миллиона баррелей в сутки.
Добыча в России, по данным организации, выросла на 1,4% по сравнению с маем, в США — на 4,4%, в Саудовской Аравии — на 4,6%.
Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в июне в месячном выражении вырос на 3,7%, до 7,244 миллиона баррелей в сутки, в США — на 20%, до 2,408 миллиона баррелей в сутки. Данные России JODI не указывает. При этом в мае Россия экспортировала 4,793 миллиона баррелей в сутки, а в апреле — 5,885 миллиона баррелей в сутки, следует из данных организации.
Переработка на НПЗ США выросла в июне на 4% к предыдущему месяцу, до 17,668 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка также увеличилась — на 7,3% по сравнению с маем, до 2,792 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 2,5% с показателя мая, до 5,958 миллиона баррелей в сутки.
Второй по величине производитель нефти в ОПЕК — Ирак — сохранил добычу нефти на уровне января-мая в 4,36 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти из Ирака вырос на 1,4%, до 3,855 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в июне вырос на 9,2%, до 1,771 миллиона баррелей в сутки, а добыча снизилась на 2,7%, до 1,783 миллиона баррелей в сутки.
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