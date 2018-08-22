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Трамп: мы установим 25% пошлину на каждый автомобиль из ЕС
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Трамп: мы установим 25% пошлину на каждый автомобиль из ЕС 

Вести Экономика 18 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 22 августа — «Вести. Экономика» Заявление президента США прозвучало на следующий день после сообщения министра торговли о том, что решение вопроса о пошлинах на автомобили из Евросоюза отложено.
Фото: Max Pixel
“Мы собираемся наложить 25-процентный тариф на каждый автомобиль, который поступает в Соединенные Штаты из Европейского Союза”, — заявил Дональд Трамп на митинге в Западной Вирджинии.
За день до этого министр торговли США Уилбур Росс сообщил The Wall Street Journal, что он отложил августовский график публикации доклада об автомобильных тарифах.
Росс сообщил журналу, что доклад о потенциальных тарифах задерживается из-за продолжающихся переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой. Министр сказал, что неясно, выйдет ли отчет к концу августа и не уточнил новые сроки.
По словам Росса на изучение всех материалов, предоставленных всеми автопроизводителями, которые в значительной мере против тарифов, уйдет больше времени.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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