Трамп: мы установим 25% пошлину на каждый автомобиль из ЕС

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика» Заявление президента США прозвучало на следующий день после сообщения министра торговли о том, что решение вопроса о пошлинах на автомобили из Евросоюза отложено.

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“Мы собираемся наложить 25-процентный тариф на каждый автомобиль, который поступает в Соединенные Штаты из Европейского Союза”, — заявил Дональд Трамп на митинге в Западной Вирджинии.

За день до этого министр торговли США Уилбур Росс сообщил The Wall Street Journal , что он отложил августовский график публикации доклада об автомобильных тарифах.

Росс сообщил журналу, что доклад о потенциальных тарифах задерживается из-за продолжающихся переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой. Министр сказал, что неясно, выйдет ли отчет к концу августа и не уточнил новые сроки.

По словам Росса на изучение всех материалов, предоставленных всеми автопроизводителями, которые в значительной мере против тарифов, уйдет больше времени.