Россия в июне спустилась на третье место в мировом рейтинге добычи нефти

Россия в июне 2018 года впервые с 2002 года переместилась на третье место в мире по нефтедобыче с показателем около 10,5 миллионов баррелей нефти в сутки, сообщает Федеральное агентство новостей

«В июне текущего года РФ заняла третье место по добыче нефти в мире. По данным организации JODI (Совместная инициатива по нефтяной статистике), ее показатель составил 10,487 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия впервые заняла третью строчку рейтинга, тогда как с 2002 года она всегда занимала либо первую, либо вторую строчку», — отмечается в сообщении.

Данные JODI свидетельствуют о том, что США остались крупнейшим нефтедобытчиком — в первый месяц лета страна добывала в среднем 10,9 миллиона баррелей нефти в сутки. На втором месте оказалась Саудовская Аравия с объемом добычи 10,489 млн баррелей в сутки.