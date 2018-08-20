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Россия в июне спустилась на третье место в мировом рейтинге добычи нефти
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Россия в июне спустилась на третье место в мировом рейтинге добычи нефти 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Россия в июне 2018 года впервые с 2002 года переместилась на третье место в мире по нефтедобыче с показателем около 10,5 миллионов баррелей нефти в сутки, сообщает Федеральное агентство новостей.
«В июне текущего года РФ заняла третье место по добыче нефти в мире. По данным организации JODI (Совместная инициатива по нефтяной статистике), ее показатель составил 10,487 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия впервые заняла третью строчку рейтинга, тогда как с 2002 года она всегда занимала либо первую, либо вторую строчку», — отмечается в сообщении.
Данные JODI свидетельствуют о том, что США остались крупнейшим нефтедобытчиком — в первый месяц лета страна добывала в среднем 10,9 миллиона баррелей нефти в сутки. На втором месте оказалась Саудовская Аравия с объемом добычи 10,489 млн баррелей в сутки.
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