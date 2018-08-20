PDVSA выплатит Conoco компенсацию в размере $2 млрд

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Американская ConocoPhillips заключила с венесуэльской PDVSA договор об урегулировании судебного спора, согласно которому последняя выплатит примерно 2 миллиарда долларов за национализацию в Венесуэле в 2007 году в соответствии с постановлением международного арбитража, говорится в релизе Conoco.

"ConocoPhillips заключила соглашение с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA) о возмещении приблизительно 2 миллиардов долларов, что является полной суммой, присужденной ConocoPhillips арбитражным судом, созданным в соответствии с правилами Международной торговой палаты (ICC), плюс проценты за период выплаты", — сообщила компания.

PDVSA признала решение суда и согласилась сделать первоначальный платеж в размере около 500 миллионов долларов США в течение 90 дней с момента подписания соглашения. Оставшаяся сумма будет выплачиваться ежеквартально в течение 4,5 лет.

В результате урегулирования спора ConocoPhillips согласилась снять арест с ряда активов PDVSA на Карибах, которые она ранее взяла под контроль в рамках исполнения решения международного арбитража. Карибские терминалы, которые затронули судебные решения, в прошлом году отвечали за транспортировку 400 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов, или 24% общего экспорта PDVSA.

Еще в 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) при Всемирном банке признал, что месторождения ConocoPhillips в Венесуэле были незаконно конфискованы правительством страны в 2007 году.