PDVSA выплатит ConocoPhillips $2 млрд по спору вокруг национализации в Венесуэле

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. / ТАСС /. Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA урегулировала судебный спор с энергетической корпорацией ConocoPhillips, связанный с национализацией нефтяной промышленности южноамериканской страны, согласившись выплатить около $2 млрд, говорится в сообщении ConocoPhillips.

"ConocoPhillips достигла урегулирования с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA, предусматривающего взыскание примерно $2 млрд", — говорится на сайте американской корпорации.

Как говорится в сообщении, PDVSA «согласилась признать решение МТП» и в течение 90 дней выплатить ConocoPhillips начальную сумму в размере примерно $500 млн Оставшиеся средства будут переводиться ежеквартально в течение четырех с половиной лет. Взамен ConocoPhillips отказывается от всех судебных претензий в отношении госкомпании Венесуэлы.

Международная торговая палата (МТП) по итогам арбитражного разбирательства присудила ConocoPhillips около $2 млрд в связи с национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле. Арбитраж решил, что такие действия нарушают ряд контрактных обязательств PDVSA. После этого ConocoPhillips в рамках исполнения данного решения взяла под контроль ряд принадлежавших PDVSA активов на Карибах.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в Венесуэле в апреле упала до 1,42 млн баррелей в сутки, что является минимальным значением с начала 1950-х годов. При этом до конца года суточная производительность в Венесуэле может упасть еще на несколько сотен тысяч баррелей, полагают эксперты МЭА

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией боливара. Согласно оценкам Национальной ассамблеи (парламент), в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%, а в текущем году она может достичь 14000%.