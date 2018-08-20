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Венгрия, Словакия, Польша сократят прием нефти из «Дружбы» в 2018 г
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Венгрия, Словакия, Польша сократят прием нефти из «Дружбы» в 2018 г 

Прайм 15 минут назад
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Венгрия, Словакия и Польша сократят прием российской нефти из трубопровода «Дружбы» в 2018 году в среднем на 7,5%, до 24,07 миллиона тонн, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.
"По нефтепроводу «Дружба» в 2018 году в Польшу будет поставлено 15,115 миллиона тонн (снижение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом), в Словакию — 4,99 миллиона тонн (снижение на 9,4%), в Венгрию — 3,968 миллиона тонн (снижение на 9,6%)", — сказал Демин.
При этом поставки по нефтепроводу в Чехию снизятся на 1%, до 4 миллионов тонн, в Германию — вырастут на 0,3% — до 19,954 миллиона тонн, отметил он.
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