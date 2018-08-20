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Июль: покупки «про запас»
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Июль: покупки «про запас» 

Прайм 14 минут назад
Вслед за данными о динамике промышленного производства, превзошедшими ожидания рынка, Росстат опубликовал первые экономические индикаторы за июль. На этот раз расхождение с консенсус-прогнозом носит менее выраженный характер — представленные данные подтверждают оценки состояния экономики. Рост цен на продовольственные товары остается слабым, однако начинает ускоряться, о чем свидетельствует ускорение динамики соответствующего субиндекса цен производителей. В условиях стабильного роста реальных зарплат оборот розничной торговли продолжает восстанавливаться, однако это восстановление не является устойчивым. Рост строительной активности остается нестабильным, что все больше расходится с более позитивной динамикой инвестиционной активности.
Рост оборота розничной торговли замедлился с 3,0% г/г до 2,5% г/г. Основное сдерживающее воздействие на динамику продаж оказало замедление роста в продовольственном сегменте до 1,5% г/г против 3,0% г/г в июне. В то же время в непродовольственном сегменте рост ускорился с 2,9% до 3,3% г/г.
Мы ожидаем, что покупки «про запас» будут способствовать дальнейшему улучшению динамики продаж непродовольственных товаров. Население спешит закупить товары длительного пользования, чтобы обезопасить себя от негативных последствий произошедшего ослабления рубля и ожидаемого повышения НДС.
Появившаяся информация о росте цен производителей на продукты питания пока не полностью отражена в статистике. Согласно данным Росстата, в июле рост цен производителей в продовольственном сегменте повысился незначительно: до 0,9% г/г против 0,5% г/г в предыдущем месяце. Более полное представление об источниках ускорения инфляции можно будет получить после публикации развернутой статистики по отдельным категориям товаров.
Рост цен производителей в сегменте напитков повысился до 4,2% г/г. Однако еще более высокому показателю роста ИЦП в сегменте табачных изделий (29,5% г/г), на наш взгляд, не следует придавать значения, поскольку он объясняется переносом индексации акцизов с января на июль.
По-прежнему высокие темпы роста реальных зарплат и располагаемых доходов. В июле реальные зарплаты выросли в годовом сопоставлении на 8,0% против 7,2% г/г в июне. Рост реальных располагаемых доходов ускорился с 0,7% до 2,0% г/г. Мы полагаем, что это ускорение является следствием сочетания таких факторов, как низкая инфляция, менее значительная индексация тарифов ЖКХ в июле, благоприятная база сопоставления, а также наличие условий для роста прибыли компаний торгуемых секторов.
Ввиду расхождения трендов ситуация в строительстве в меньшей мере отражает динамику инвестиционной активности. Повышения строительной активности в июле по-прежнему не произошло. В стоимостном выражении объем строительства восстановился лишь незначительно: до —0,7% г/г против —1,3% г/г в июне. Между тем инвестиции в основной капитал, по оценкам Росстата, за 1п18 выросли на 3,2% г/г.
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