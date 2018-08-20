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Индекс Dow в начале торгов повысился из-за снижения опасений о торговом конфликте
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Индекс Dow в начале торгов повысился из-за снижения опасений о торговом конфликте 

Investing.com Россия 35 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В понедельник большинство индексов Уолл-стрит повысились. Настроения инвесторов улучшились после сообщения о продолжении переговоров между США и Китаем.
На 16:43 МСК индекс голубых фишек Dow снизился на 93 пунктов или на 0,36% до 25763,0, S&P 500 повысился на пять пунктов или на 0,18% до 2855,18, а высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется ниже на один пункт или на 0,02% на позиции 7814,66.
По сообщениям прессы, переговоры между китайской и американской делегациями должны пройти в среду и четверг, незадолго до того, как должны вступить в силу новые пошлины США на китайские товары. Новость о возобновлении переговоров снизили опасения о начале торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Инвесторы будут следить за развитием событий в Турции и за изменением курса турецкой лиры. В понедельник курс турецкой лиры продолжил снижение после того, как в пятницу кредитный рейтинг Турции был снижен на «мусорный» и после сообщений о об обстреле американского посольства в Анкаре.
Курс акций PepsiCo (NASDAQ:PEP) вырос на 0,32% после сообщения о том, что эта компания покупает производителя устройств для газирования волы SodaStream (NASDAQ:SODA) за $3,2 млрд Акции SodaStream подорожали на 9,67%, а акции китайского гиганта электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA) — на 1,61%.
Курс акций Tesla (NASDAQ:TSLA) просел на 3,82% после того, как аналитики JP Morgan снизили целевую цену акций этой компании. Акции Facebook (NASDAQ:FB) подешевели на 0,46%, а акции Netflix (NASDAQ:NFLX) — на 1,14%.
Европейские фондовые рынки выросли. Французский CAC 40 вырос на 41 пункт или на 0,77%, германский DAX — на 143 пункта или на 1,17%, а лондонский FTSE 100 — на 32 пункта или на 0,43%. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 вырос на 27 пунктов или на 0,81%, а испанский IBEX 35 подскочил на 46 пунктов или на 0,49%.
Фьючерсы на золото повысились на 0,79% до $1193,5 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,20% до $65,34 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,02% до 96,02.
Investing.com Россия: последние новости
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