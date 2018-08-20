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Биржи США преимущественно растут на корпоративных новостях
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Биржи США преимущественно растут на корпоративных новостях 

Прайм 33 минуты назад
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются преимущественно в плюсе на позитивных новостях местных компаний, а также на оптимизме трейдеров относительно предстоящих торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,41%, до 25774,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,2%, до 7800,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 дорожал на 0,16%, до 2854,6 пункта.
Поддержку фондовому рынку США оказали корпоративные новости. Так, производитель безалкогольных напитков PepsiCo договорилась с израильской SodaStream International о покупке всех выпущенных акций SodaStream. Общая сумма сделки оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Бумаги PepsiCo на этих новостях дорожают на 0,7%, а SodaStream — взлетели в цене на 9,7%.
Кроме того, американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips ранее в понедельник объявил, что заключил соглашение об урегулировании судебного спора с венесуэльской PDVSA. Она выплатит Conoco почти 2 миллиарда долларов в связи с прекращением контракта из-за национализации нефтяных активов в Венесуэле. Акции американской компании на этих новостях увеличиваются в стоимости на 1,18%.
Инвесторы также оптимистично настроены относительно предстоящей встречи чиновников Китая и США для обсуждения торговых вопросов. Переговоры состоятся 22-23 августа. Китайскую делегацию возглавит заместитель министра коммерции страны Ван Шоувэнь, американскую — заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.
Китай и США в этом году провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по поводу торговых противоречий, при этом китайская сторона назвала взаимные уступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.
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