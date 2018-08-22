Bloomberg рассказал о скупке золота Россией из-за предстоящих санкций 

Банк России приобрел в июле текущего года 26,1 тонны золота после продажи большей части долговых бумаг США. По мнению аналитиков Bloomberg, причиной стала подготовка к введению новых американских санкций против России.
Издание ссылается на данные Международного валютного фонда, согласно которым в прошлом месяце золотой резерв Российской Федерации достиг 2170 тонн. По состоянию на 1 августа, золотой запас России оценивался в $77,4 млрд
В апреле и мае текущего года Россия избавилась приблизительно от четырех пятых всех находящихся на балансе страны государственных облигаций США. Bloomberg пишет, что это говорит о подготовке Центробанка к новым антироссийским санкциям. Издание приводит слова первого заместителя главы Банка России Дмитрия Тулина, который назвал золото «стопроцентной гарантией от юридических и политических рисков».
Один из партнеров компании SP Angel в Лондоне Джон Майер заявил, что подобные действия могут обезопасить Россию. «Американцы пользуются долларом как оружием, и Россия поступает абсолютно правильно, диверсифицируя свои валютные запасы. Золото — это максимально ликвидная инвестиция, если вы не хотите быть заложником доллара», — заявил он.