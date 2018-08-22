Эксперты посчитали потери России от американских санкций 

В результате санкций со стороны США российские активы на «сотни миллионов долларов» оказались заблокированы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад американского Минфина. В документе указывается, что с 2017 года администрация президента США Дональда Трампа наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией. Из них 136 попали под санкции, относящиеся к российско-украинскому конфликту. Также американские власти утверждают, что новые ограничительные меры против российских граждан и компаний были введены из-за нашего сотрудничества с Северной Кореей. Ранее в Минфине США сообщили о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре. Это произошло, когда российских бизнесменов внесли в санкционный список. В результате состояние Олега Дерипаски уменьшилось почти на 3,5 млрд долларов. Виктор Вексельберг потерял 3 млрд долларов. В российском МИД уже дали оценку действиям американских властей. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что санкции против России введены из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, а не из-за Сирии, Крыма или Северной Кореи.