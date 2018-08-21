Цветные «кроксы» успешнее биткоинов

Производитель резиновой обуви Crocs полюбился не только детям, но и инвесторам. За год цена акций компании удвоилась. Этот результат лучше, чем у биткоина за этот же период. То есть, если в августе прошлого года какой-то инвестор выбирал между этими бумагами и самой популярной криптовалютой, то надо было выбирать Crocs.

Хотя еще в декабре первенство было у биткоина: к тому моменту он взлетел в три раза от августовских значений. Но с точки зрения долгосрочных инвестиций Crocs оказалась более ценной. Даже несмотря на рост, у этих бумаг хорошие перспективы, считает ректор Учебного центра «ФИНАМ» Алексей Соколов

Алексей Соколов ректор Учебного центра «ФИНАМ» «Эта обувь достаточно востребована и у детей и взрослых, многие в ней ходят, она удобная. Судя по материалам и самой модели, она достаточно недорогая в изготовлении, то есть себестоимость низкая. При этом раскрученность бренда позволяет продавать товар достаточно дорого. Это тот редкий случай на фондовом рынке, когда инвесторы посмотрели на реальный бизнес компании, а не просто на то, что о ней говорят».

Евгений Коган: Динамику акций Crocs и биткоина сравнил репортер издания New York Times Джек Никас. Он разместил в своем аккаунте Twitter диаграмму с двумя графиками. Но за этот период есть компании, которые выросли сильнее, а, значит, по итогам года оказались еще выгоднее биткоина, говорит президент компании «Московские партнеры», профессор НИУ ВШЭ

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Когда такие умники приходят и показывают: вот если бы купили Crocs, тогда вы бы точно заработали больше. Мне это напоминает старый анекдот про то, что если бы у бабушки что-то было бы, то она была бы дедушкой. Что касается криптовалюты, был действительно хайп. Потом этот хайп прошел, все логично. Что касается Crocs, очень много компаний, акции которых за это время удвоились. Я, к примеру, советовал онлайн-акции TEVA еще в районе 10-12 долларов, сегодня они стоят 25 долларов. Рекомендовал их повторно покупать в районе 22-23 долларов».

Ранее производитель резиновой обуви Crocs объявил о закрытии собственных заводов и об отставке главного финансового директора. Для улучшения финансовых показателей, Crocs планирует отдать производство на аутсорсинг и сконцентрироваться на онлайн-продажах и разработке нового дизайна.

Инвесторам не стоит забывать о риске подделок, ведь модели Crocs достаточно просты и даже в детских магазинах уже есть похожая обувь, название которой отличается на одну букву, например, Frocs. При внешнем сходстве, цена отличается в разы. Для резиновой обуви это заметный риск.