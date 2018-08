Почему инвесторы продолжают покупать акции технологического сектора 

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Акции таких компаний, как Amazon.com Inc. Netflix Inc. и Salesforce.com Inc., с начала года резко выросли в цене, способствуя повышению фондового рынка и одновременно вызывая рост оценок до уровней, которые некоторые инвесторы считают настораживающими, сообщает Dow Jones.