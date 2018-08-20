Почему инвесторы продолжают покупать акции технологического сектора

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Акции таких компаний, как Amazon.com Inc. Netflix Inc. и Salesforce.com Inc., с начала года резко выросли в цене, способствуя повышению фондового рынка и одновременно вызывая рост оценок до уровней, которые некоторые инвесторы считают настораживающими, сообщает Dow Jones.

Goldman Sachs Group Inс. проанализировал рыночные цены и оценки за последние 40 лет и пришел к выводу, что средняя оценка акции в составе S&P 500 сейчас соответствует 97-му процентилю исторических уровней. Такие оценки во многом объясняются удорожанием востребованных акций технологического сектора.

Если череда роста на рынке акций продолжится на этой неделе, то станет самой длинной в истории с позиций внутридневного трейдинга.

Некоторые инвесторы полагают, что высокие оценки свидетельствуют об отсутствии размаха в рыночном росте, что делает акции уязвимыми в случае отката. Проведенный Credit Suisse Group AG анализ данных с 1964 года показывает, что рост мультипликаторов приводил к снижению доходности в ходе 10-летних периодов.

Другие инвесторы парируют, что модель управления технологическими компаниями, которой присущи высокие расходы на разработку новых продуктов, а также их способность нарушать создавшееся положение дел на рынке или создавать новые рынки, делает традиционные методы оценки, такие как соотношение цены и прибыли, менее надежными. По их словам, проблема состоит в том, что такие коэффициенты в большей степени показывают текущую ситуацию в компании и ее прибыльность, а не то, какими будут продажи и прибыль через пять лет.

К примеру, Amazon потратила крупные суммы на развитие собственной логистики и дистрибуции, а также на подразделение облачных услуг. Это привело к снижению прибыли или убыткам по итогам многих кварталов, что, в свою очередь, заставило инвесторов засомневаться в высоком мультипликаторе компании, которая постоянно ввязывается в новые бизнесы.

Сейчас акции Amazon, которые с начала года подскочили более чем на 60%, являются самым крупным отдельным драйвером, стоящим за более чем 6%-ным ростом S&P 500 с начала 2018 года. Ее сервис подписок Prime и подразделение онлайн-сервисов помогло создать базу лояльных клиентов. Кроме того, резкое удорожание акций Amazon объясняется преобразованием розничного сектора, сферы здравоохранения и индустрии облачных компьютерных вычислений.