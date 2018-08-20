Временное спокойствие вернулось на рынки

Слухи о возможных переговорах лидеров Китая и США опять обнадёжили инвесторов, хотя реально шансы на встречу в ноябре крайне малы, да и за 2-3 месяца всё может сто раз измениться. Во вторник делегация КНР проведёт предварительные переговоры с американской стороной, после чего ситуация должна проясниться. Если на следующий день, 23 августа, Трамп озвучит дальнейший план введения пошлин для китайских товаров, это станет новым негативным посылом всем финансовым рынкам. Судя по тому, что переговоры между Пекином и Вашингтоном будут только предварительными и пройдут на низком уровне, шансов на прорыв не так много. Если до среды не удастся найти компромисс, противостояние может резко обостриться.

Предстоящая неделя будет очень насыщенной и точно определяющей. Не исключён небольшой рост биржевых индексов по всему миру, после чего может начаться более существенная коррекция в сегменте рисковых активов по всем площадкам.

Проблемы Турции в свете праздничных дней временно отходят на второй план почти на неделю, а вот за чем стоит следить, так это за оглашением проекта бюджета правительства Италии. Пока лидеры ЕС не хотят согласовывать его в том виде, в котором хочет правительство страны, что приводит к усилению продаж на долговом рынке.

Не менее важное событие недели — ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул, где обычно собираются главы крупнейших Центробанков. Пройдёт он 23-25 августа, при этом глава ФРС Пауэлл выступит с речью 24 августа в 17.00 мск, заявленная тема его выступления — монетарная политика в условиях изменения экономики.

Китайские индексы сегодня закрыли день в плюсе почти на 2%, хотя фондовый рынок Японии закрылся в минусе почти на 0.5%. В Европе на биржах сегодня пока тоже царят позитивные настроения, хотя весь небольшой рост больше похож на технический отскок после падения прошлой недели. В Германии индекс в первой половине дня растёт на 1%, во Франции прибавляет 0.5%.

Для российских инвесторов важнейший день недели — среда, 22 августа. Станут известны подробности нового пакета санкций для РФ со стороны США. Главная интрига в том, коснутся ли санкции российского госдолга и российских банков? До этого дня не стоит предпринимать кардинальных решений и рисковать. Судя по последним заявлениям из Вашингтона, ограничивать деятельность российских банков пока никто не хочет, ибо это затронет бизнес компаний за пределами РФ.

Сегодня рублёвый индекс Московской Биржи показывает рост почти на 0.85%, торгуясь в районе 2275 пунктов, при этом валютный индекс РТС растёт на 1.45%, до 1070 пунктов. Возможно, небольшой рост ещё продолжится, но потенциал его ограничен, не более 2%, поэтому сильно увеличивать долю рисковых активов в портфелях сейчас не стоит.

СЫРЬЁ И ВАЛЮТЫ

Индекс промышленных металлов сегодня показывает хороший рост почти на 2%, но это тоже лишь технический отскок в рамках сильного падающего тренда. Цены на медь растут на 2%, на алюминий почти на 3%. Тройская унция золота прибавляет 0.3%, подрастая до 1187$. Техническая картина по золоту пока не изменилась в лучшую сторону и цель на отметке 1150$ всё ещё актуальна. Цена платины поднялась на 1%, до 795$. Цены на нефть сегодня стабильны, котировки марки Brent растут на 0.5%, превышая 72$ за баррель. Пока и техническая картина и фундаментальная говорят о дальнейшем снижении цен на «чёрное золото».

Индекс доллара (DXY) продолжает без существенных колебаний торговаться в районе 96 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар стабилизировалась чуть выше 1.14, но риски дальнейшего снижения европейской валюты пока остаются высокими. Ситуация на долговом рынке Италии сегодня успокоилась, а риски Турции тоже временно ушли в тень почти на неделю из-за праздника. В ближайшие два дня вряд ли среди основных мировых валют будут сильные движения, а вот со среды надо быть готовым ко всему.

Российский рубль в паре с долларом сегодня тоже без существенных изменений торгуется вблизи отметки 67. Рынок ОФЗ выглядит очень слабо, если в первой половине дня мы наблюдали покупки, то спустя несколько часов вновь возобновились продажи и цены вернулись к пятничному закрытию. Пока риски для рубля да и для всех валют развивающихся стран никуда не ушли.

ПРОГНОЗ

Важных новостей сегодня не ожидается. Фьючерсы на основные американские индексы показывают почти нейтральную динамику. До конца дня в США инвестиционные настроения могут немного ухудшиться, а вот российские биржевые индексы имеют все шансы закрыть день в плюсе.