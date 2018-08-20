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Эксперт дала прогноз на цены на автомобили в России в 2019 году
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Эксперт дала прогноз на цены на автомобили в России в 2019 году 

RT на русском 56 минут назад
Доцент кафедры торговой политики, кандидат экономических наук РЭУ имени Плеханова Елена Майорова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала прогноз на цены на автомобили в 2019 году.
«Многое будет зависеть от состояния экономики и курса валют», — заявила она.
По её словам, если курс доллара задержится на новом уровне или продолжит расти, цены на автомобили увеличатся.
Как отметила Майорова, на каждый фактор, требующий повышения цен, производители реагируют поэтапно, поскольку резкий рост может отпугнуть покупателей и снизить конкурентоспособность.
«Если в 2017 году по оценкам того же «Автостата» автомобили в России в среднем подорожали на 5%, то по итогам 2018 года с учётом валютных изменений ожидается более существенный рост», — добавила она.
Ранее Newinform сообщало, что названы самые популярные в России подержанные иномарки.
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