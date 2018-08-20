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Цены на золото выросли после резкого снижения на прошлой неделе
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Цены на золото выросли после резкого снижения на прошлой неделе 

Investing.com Россия 50 минут назад
Фото: Reuters
Investing.com — В понедельник цены на золото незначительно после наибольшего недельного снижения за неделю более чем за год. На этой неделе ожидают новых данных со стороны ФРС.
К 17:41 МСК декабрьские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, повысились на $8,7 или около 0,72% до $1192,90 за тройскую унцию.
За прошлую неделю фьючерсы на золото подешевели на 2,86%. Это наибольшее снижение цен на золото с мая 2017 года. В прошлый четверг цены на золото опустились до $1176,20 — самого низкого значения с января 2017 года.
С начала этого года цены на золото снизились приблизительно на 10,8% из-за роста курса доллара и повышения процентной ставки.
Игроки рынков обратят пристальное внимание на любые сигналы ФРС относительно дальнейшего курса монетарной политики центробанка США.
В среду инвесторы получат возможность проанализировать протокол августовского заседания ФРС, в результате которого центробанк США оставил значение процентной ставки без изменений и указал на продолжение дальнейшего повышения процентной ставки в этом году.
В пятницу Джером Пауэлл впервые выступит на экономическом симпозиуме Джексон-Хоул, занимая должность главы центробанка США.
Инвесторы будут следить за любыми изменениями прогнозов ФРС по инфляции, экономическому росту и опасений о торговой войне.
Инвесторы прогнозируют, что следующее повышение процентной ставки состоится в сентябре, а шансы на повышение процентной ставки в декабре составляют приблизительно 63%.
К 17:42 МСК на COMEX фьючерсы на серебро повысились на 0,20% до $14,66 за тройскую унцию.
Фьючерсы на палладий повысились на 2,15% до $896,70 за унцию, а платина подорожала на 1,92% до $792,20.
Фьючерсы на медь выросли на 1,18% до $2,66 за фунт.
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