Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля

Эксперт спрогнозировал ослабление курса рубля

Курс рубля в ожидании новостей относительно антироссийских санкций настроен больше на ослабление, чем на рост, считает начальник аналитического управления УК "Ингосстрах-Инвестиции" Евгений Воробьев

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.00 мск понедельника рос на 17 копеек — до 67,2 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 76,82 рубля, следует из данных Московской биржи . Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,63% — до 72,28 доллара за баррель.

Курс на ослабление

Негативные факторы, влияющие на курс рубля, в настоящий момент превалируют над позитивными, что выражается в коррекции российской валюты.

Давят на рубль продажи на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), а также в целом оказывает негативное влияние на валюты всех развивающихся рынков экономическая ситуация в Турции, в том числе после снижения рейтингов страны на прошлой неделе.