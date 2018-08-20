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Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля
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Эксперт спрогнозировал ослабление курса рубля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Курс рубля в ожидании новостей относительно антироссийских санкций настроен больше на ослабление, чем на рост, считает начальник аналитического управления УК "Ингосстрах-Инвестиции" Евгений Воробьев.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.00 мск понедельника рос на 17 копеек — до 67,2 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 76,82 рубля, следует из данных Московской биржи. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,63% — до 72,28 доллара за баррель.

Курс на ослабление

Негативные факторы, влияющие на курс рубля, в настоящий момент превалируют над позитивными, что выражается в коррекции российской валюты.
В первую очередь, к негативным факторам стоит отнести угрозу новых санкций со стороны США, о которых может быть объявлено на этой неделе, сказал РИА Новости Евгений Воробьев. В среду, 22 августа, вступят в силу санкции, введенные администрацией президента США Дональда Трампа за якобы использование химоружия.
Давят на рубль продажи на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), а также в целом оказывает негативное влияние на валюты всех развивающихся рынков экономическая ситуация в Турции, в том числе после снижения рейтингов страны на прошлой неделе.
К позитивным факторам эксперт относит налоговый период в РФ с пиком платежей 27 августа, подтверждение международным агентством Fitch инвестиционного рейтинга РФ с позитивным прогнозом, а также сохраняющуюся паузу в покупках валюты ЦБ РФ для Минфина. "В целом считаем, что валютный рынок ждет новостей по поводу санкций, и курс рубля пока настроен больше на ослабление", — заключил Воробьев.
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