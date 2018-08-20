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Роснедра признали несостоявшимся аукцион на Каспийское месторождение в Калмыкии
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Роснедра признали несостоявшимся аукцион на Каспийское месторождение в Калмыкии 

Rambler News Service 2 часа назад
Роснедра признали несостоявшимся аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа на Каспийском участке в Калмыкии, который включает Каспийское нефтегазовое месторождение, говорится в материалах ведомства.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия поданных заявок.
Разовый платеж за участие в аукционе составлял 413,32 млн рублей.
Каспийский участок недр расположен на территории Лаганского района Калмыкии, в 13 км на северо-восток от границы участка расположен районный центр — Лагань.
Запасы нефти на Каспийском участке по категории В1 составляют 4,697 млн тонн, В2 — 0,378 млн тонн. Ресурсы нефти по категории Д1 оцениваются в 1,1 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,8 млрд кубометров.
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